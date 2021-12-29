ДНР: при обстреле ВСУ территории республики ранен мирный житель

Пострадавший доставлен в больницу.

В ДНР сообщили, что при обстреле ВСУ территории республики ранен мирный житель. Такое заявление официальные лица самопровоглашенной Донецкой народной республики опубликовали в Telegram-канале. Известно, что в ночь на 29 января Вооруженные силы Украины атаковали неподконтрольную территорию в районе поселка Александровка.

В результате нарушения режима прекращения огня со стороны ВФУ пулевое ранение бедра получил мужчина 1967 года рождения. представительство ДНР в СЦКК

В настоящее время гражданин госпитализирован. Сейчас медики оценивают состояние пациента как средней тяжести. На месте происшествия работает оперативная группа.

В ВСУ впервые провели учебные стрельбы из британских ПТРК.

Фото: Pixabay.com

