ДНР: при обстреле ВСУ территории республики ранен мирный житель

В ДНР сообщили, что при обстреле ВСУ территории республики ранен мирный житель. Такое заявление официальные лица самопровоглашенной Донецкой народной республики опубликовали в Telegram-канале. Известно, что в ночь на 29 января Вооруженные силы Украины атаковали неподконтрольную территорию в районе поселка Александровка.
В результате нарушения режима прекращения огня со стороны ВФУ пулевое ранение бедра получил мужчина 1967 года рождения.
представительство ДНР в СЦКК
В настоящее время гражданин госпитализирован. Сейчас медики оценивают состояние пациента как средней тяжести. На месте происшествия работает оперативная группа.
В ВСУ впервые провели учебные стрельбы из британских ПТРК.
Фото: Pixabay.com
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