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ДНР обвинила силовиков в обстреле из минометов Ленинское
Сегодня, 8:50
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lesjasap

ДНР обвинила силовиков в обстреле из минометов Ленинское

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В СЦКК заявили об атаке Киева на населенный пункт на Донбассе.

В ДНР обвинили украинских силовиков в обстреле из минометов села на юге самопровозглашенной республики. В Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявили о том, что Киев утром 12 ноября обстрелял село Ленинское. В общей сложности по населенному пункту было выпущено 12 мин.

Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению Водяное – Ленинское, выпущено 12 мин калибром 82 миллиметра

официальный представитель ДНР

Напомним, что на Донбассе с 27 июля действуют дополнительные меры по обеспечению режима прекращения огня. Предполагается полный запрет на размещение вооружения в населенных пунктах и около них, а также на проведение наступательных, разведывательных и диверсионных операций. Стороны конфликта не могут использовать беспилотники около линии соприкосновения.

ДНР: ВСУ обстреляли ракетами район Донецкого аэропорта.

Фото: СЦКК

Теги: всу, днр, донбасс, ленинское, миномет, обстрел, сцкк
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, События на Украине,

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