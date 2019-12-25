ДНР обвинила силовиков в обстреле из минометов Ленинское

В СЦКК заявили об атаке Киева на населенный пункт на Донбассе.

В ДНР обвинили украинских силовиков в обстреле из минометов села на юге самопровозглашенной республики. В Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявили о том, что Киев утром 12 ноября обстрелял село Ленинское. В общей сложности по населенному пункту было выпущено 12 мин.

Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению Водяное – Ленинское, выпущено 12 мин калибром 82 миллиметра официальный представитель ДНР

Напомним, что на Донбассе с 27 июля действуют дополнительные меры по обеспечению режима прекращения огня. Предполагается полный запрет на размещение вооружения в населенных пунктах и около них, а также на проведение наступательных, разведывательных и диверсионных операций. Стороны конфликта не могут использовать беспилотники около линии соприкосновения.

ДНР: ВСУ обстреляли ракетами район Донецкого аэропорта.

Фото: СЦКК