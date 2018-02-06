CulinaryOn: В Петербурге открылся "Кулинарный Диснейлэнд"

В Петербурге прошел гастрономический праздник! В универмаге у красного моста открылся кулинарный Диснейленд. Речь идет про крупную сеть студий Кулинарион. Такие уже есть в Москве, Сингапуре, Бухаресте, а теперь и в Санкт-Петербурге.

Гастрономическая и винная культура Петербурга, как считают многие эксперты, опережает Москву. Жителей северной столицы трудно чем-то удивить, но сотрудникам компании Кулинарион это удалось.





Преимущество CulinaryOn-а в Санкт-Петербурге по сравнению с другими студиями не только в Санкт-Петербурге, но в целом у нас заключается в универсальности. Можно проводить меропритие от 2-х до 200-сот человек, можно проводить мероприятия одновременно в нескольких залах, потому что они разделены мобильными перегородками и каждый зал полностью автономен.

Александр Бланк, основатель проекта CULINARYON





После открытия в Москве в 2012 году, все 5 лет мы думали, когда же откроемся в Питере. Мы искали правильное место для того, чтобы открыться и чтобы мы могли этим гордиться!

Александр Бланк, основатель проекта CULINARYON

Теперь в городе есть место, где можно не только получать удовольствие от кулинарных изысков и общаться в неформальной обстановке, но и принимать участие в приготовлении. Как говорят организаторы, это дань старой традиции, когда на кухне собирались самые родные, близкие люди и совместно занимались приготовлением пищи.

В CulinaryOn-е можно провести мероприятия совершенно любого формата - вкусные и веселые корпоративные праздники, зажигательные частные вечеринки, уютные винные дегустации, детские праздники и бизнес-мероприятия.

Италия, Франция, Испания, Азия, Россия… Здесь можно приготовить блюда любой кухни мира, в этом помогут харизматичные шеф-повара.

Особая гордость руководителей проекта – собственное производство вина. Которое собирается и создается с большой любовью в регионах Италии - Тоскане и в Пьемонте.

В планах у руководителей проекта к 2020 году - сделать CulinaryOn первой в мире сетью кулинарных развлекательных студий, открыв 20 и более студий самостоятельно и по программе франчайзинга.

Вера Иптышева, Илья Бутаков, Петр Кудряшов

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