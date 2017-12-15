Comedy Club снова опубликовал ролик с извинениями перед ингушами

Comedy Club снова извинился за неудачную шутку. На этот раз в ролике с извинениями пере ингушами участвовали телеведущие и актеры канала.

Телеведущие и актеры телеканала ТНТ снялись в ролике с извинениями перед ингушским народом. Ранее постоянному представителю Ингушетии Comedy Club извинился за шутки про ингушку в шоу Comedy Woman.

Телеканал ТНТ выпустил ролик с официальными извинениями перед ингушским народом за шутку, прозвучавшую в юмористической передаче Comedy Woman. Ролик опубликован в Instargam постпредставительства Ингушетии.

"Канал ТНТ двадцать лет вещает на всей территории России и мира. И за двадцать лет на канале были созданы сотни проектов. Многонациональных, разноэтнических, объединяющих людей проектов. Телеканал ТНТ всегда пропагандирует любовь, взаимопонимание, крепкую дружбу людей и народов. И все эти годы мы развлекаем и объединяем людей и никогда не призываем к вражде и ненависти. И сейчас мы хотим принести извинения нашим ингушским зрителям за шутку, задевшую их чувства. Мы приносим извинения за слова и действия, которые обидели великий ингушский народ. Мы, весь многонациональный состав канала, мы призываем всех, всех кто нас сморит и любит, быть толерантнее, уважительнее и добрее друг к другу.", - говорится в ролике.

Видео: Comedy Club Production, YouTube - Islam Mogushkov