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Comedy Club извинился за шутки про ингушку в шоу Comedy Woman

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Гендиректор Comedy Club публично извинился за номер, который возмутил ингушский народ.

Генеральный директор Comedy Club Production Андрей Левин извинился за номер, в котором некорректно высказались об ингушском народе.
 
11 декабря Левин прибыл в Постоянное представительство Республики Ингушетия, чтобы принести публичные извинения за номеро в шоу Comedy Woman, который оскорбил жителей кавказа. Известно, что программа вышла в эфир 8 декабря на телеканале ТНТ, по сюжету актриса Екатерина Скулкина ругала молодую "эскортницу" из республики Кавказа.
 
Я, генеральный директор Comedy Club Production Андрей Левин в лице всех, кто стоит за созданием и выпуском данного шоу, хочу принести наши искренние извинения народу Ингушетии в связи с тем материалом, который был показан в эфире телеканала ТНТ в минувшую пятницу. Я признаю, что мы допустили недоработку во время создания номера, и готов приложить максимум усилий, чтобы больше такое не повторялось. Мы усилим контроль над подобными вещами и постараемся загладить свою ошибку.
 

Андрей Левин, гендиректор Comedy Club Production 

Важно, что вы услышали наше возмущение и приехали в Представительство Республики со словами извинения. Это говорит о понимании.

Алихан Цечоев, постоянный представитель РИ в Москве 

Видео: Официальный сайт компании Comedy Club Production

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Категории: Лента новостей Новости шоу-бизнеса России

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