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Цивилев заявил об усилении мер безопасности в Кузбассе

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Глава Кемеровской области напомнил о борьбе с коллективным Западом за традиционные ценности.

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев в собственном Telegram-канале через видеообращение поддержал российского президента Владимира Путина и отметил, что обстановка в Кузбассе остается стабильной, под контролем правоохранительных органов и властей. По мнению чиновника, в настоящее время недопустимы любые распри и конфликты внутри страны. Он добавил, что неа территории проживают настоящие патриоты, которым не все равно на будущее страны.

Счастливая жизнь в свободной, сильной, независимой России для наших детей и будущих поколений - это то, за что мы сегодня боремся все вместе, всей страной. В этой борьбе важна роль каждого, вместе мы преодолеем любые сложности.

Сергей Цивилев, глава региона

Сергей Цивилев добавил, что было принято решение об усилении мер безопасности на территории. В настоящее время все необходимые структуры и службы региона работают по штатному расписанию и порядку.

Губернатор Алиханов обратился к калининградцам в "Вагнере".

Фото и видео: Telegram / Цивилев. ЖИВЫЕ КОНЦЕРТЫ

Теги: запад, кемеровская область, кузбасс, сергей цивилев
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России,

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