Названы причины массового отзыва Citroen C4 Picasso в России

Citroen отзывает в России 124 минивэна C4 Picasso, чтобы склеить капот.

Французский автомобильный концерн Citroen отзывает из России более сотни минивенов C4 Picasso. Об этом сообщает официальное представительство компании в РФ. Уже известна причина этого автомобильного ЧП.

Речь идет о 124 автомобилях, проданных на территории России с октября прошлого года. Официальный список VIN-номеров транспортных средств, подлежащих отзыву размещен на сайте Росстандарта. По данным экспертов, причиной отзыва машин стал серийный брак при производстве капота автомобилей. В машинах C4 Picasso недостаточно плотно соединены наружная и внутренняя панели капота.

Теперь владельцы новеньких "французов" должны выйти на связь с официальными дилерами в своем регионе. Их машины бесплатно подправят, после чего вернут владельцам.

Видео: YouTube