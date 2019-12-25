Цинк делает зубы муравьев очень крепкими

Изобилие дополнительного цинка является готовым запасом для заживления зубов.

Ученые провели исследование и пришли к выводу, что зубы муравья представляют собой однородную смесь белков и цинка. Статья была опубликована в журнале Science Daily.

Выяснили это ученые с помощью сфокусированного ионного микроскопа. Оказалось, что цинк составляет примерно 1/10 все массы муравьиных зубов.

Эти специализированные структуры, технически называемые "нижнечелюстные зубы" — они прикреплены за пределами их ротовой полости — состоят из материала, который плотно связывает отдельные атомы цинка, — говорится в исследовании.

При этом насекомые могут использовать 60% или даже меньше силы, которую им пришлось бы использовать, если бы их зубы были близки по составу к человеческим. Цинк и марганец делают зубы муравьев тверже. Но в настоящие момент неизвестно, как в телах насекомых затвердевают элементы.

Мы полагаем, что, когда клык ударяется о что-то твердое, эти цинковые поперечные связи могут сначала сломаться, поглощая энергию, чтобы сам зуб не разрушился. Предполагаем, что изобилие дополнительного цинка является готовым запасом для заживления зубов, — пишут исследователи.

Ранее мы писали, что первые клетки для деления могли использовать температуру. Однако это лишь теоретическая модель.

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