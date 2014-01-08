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Ученые считают, что первые клетки для деления могли использовать температуру
Сегодня, 10:16
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Ученые считают, что первые клетки для деления могли использовать температуру

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Однако эта лишь предположение.

Ученые из Франции предположили, что протоклетки могли использовать температуру для деления. Дело в том, что это механизм прост и опирается на физические процессы, которые происходят без вмешательства со стороны биологии. Статья была опубликована в журнале Biophysical Journal.

Так, синтез новых липидов, которые пополняьи мембрану протоклетки, происходил внутри нее. То есть все соответствующие реакции приводили к выделению тепла. По этой причине сильнее нагревались внутренние области пузырька.

Более горячие и "энергичные" молекулы внутреннего слоя мигрировали во внешний активнее, чем происходил обратный процесс. Поэтому внешний слой увеличивался быстрее, чем внутренний, вызывая механические деформации мембраны. Таким образом могли появиться складки, они становились больше, особенно с в середине протоклетки. И липидный пузырек тем самым мог делиться на две части.

Однако авторы исследования отмечают, что это лишь теоретическая модель. Но при этом экспериментально ее можно проверить.

Фото: pixabay 

Теги: деление первых клеток, протоклетки
Категории: Наука и технологии, Фабрика Знаний, Мировые новости, Лента новостей,

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