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Циклон в среду принес в Петербург атлантическое тепло
Сегодня, 9:16
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nastya960

Циклон в среду принес в Петербург атлантическое тепло

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В середине недели будет облачная и ветреная погода, местами пройдут дожди.

В среду, 13 ноября, Петербург окажется в теплом секторе циклона. Об этом в Facebook сообщил главный специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

В середине недели будет облачная и ветреная погода, местами пройдут дожди. Температура воздуха днём составит +6..8 градусов. Леус отметил, что это на 4-5 градусов выше средних показателей.  В Ленинградской области ожидается до +4-9 градусов.

Самая низкая температура в Петербурге 13 ноября была зафиксирована в 1908 тогда столбик термометра опустился до -13 градусов, самым теплым этот день был в 1969 году – плюс 10 градусов.

Фото: pixabay

Теги: погода, циклон
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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