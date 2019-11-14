Петербург участвует в проекте "Умный город": управление через данные

В городе уже переведены в электронный формат более 100 услуг в сфере строительства и эксплуатации объектов.

На круглом столе "Умный город – управление через данные", проходившем в Санкт-Петербурге, замминистра строительства и ЖКХ РФ Константин Михайлик представил ключевые аспекты проекта "Умный город". Его цель — создание безопасных и комфортных условий для жизни, а также повышение конкурентоспособности российских городов. Подробности рассказал портал "Строительный Петербург".

Особое внимание уделено цифровизации городского хозяйства. В рамках проекта используется цифровой банк решений, включающий 110 типовых практик, которые внедряются по всей стране.

Заместитель главы администрации губернатора Петербурга Юлия Лудинова отметила, что в городе уже переведены в электронный формат более 100 услуг в сфере строительства и эксплуатации объектов.

Если вы хотите получить разрешение на строительство или ввод в эксплуатацию, это возможно только через электронные системы, где работают все органы власти и застройщики города. Юлия Лудинова

Проект "Умный город" стартовал в 2018 году в рамках нацпроектов "Жилье и городская среда" и "Цифровая экономика". Он ориентирован не только на автоматизацию процессов, но и на повышение эффективности городской инфраструктуры, что делает жизнь граждан более комфортной и безопасной.

Видео: портал "Строительный Петербург"