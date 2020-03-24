По мнению председателя правления "Роснано", первые шаги правительства по поддержке экономики верные.

Председатель правления "Роснано" Анатолий Чубайс посчитал, сколько российская экономка потеряет из-за коронавируса. По его мнению, этот удар будет измеряться триллионами рублей. Об этом он заявил в эфире программы "60 минут".

Однако Чубайс отметил, что бюджетная система России защищена.

У нас есть один большой плюс — стабилизационный фонд, который создан Алексеем Кудриным, - сказал топ-менеджер.

Анатолий Чубайс отметил, что именно этот фонд и спасёт России. Хотя раньше был всеми "обруган и проклят".

По мнению председателя правления "Роснано", первые шаги правительства по поддержке экономики верные. Но теперь нужны шаги посерьёзнее, чтобы "помочь тем, кто в этом нуждается".

Ранее Чубайс назвал проблему экономики 1990-х.

Видео: Youtube/International Renewable Energy Agency