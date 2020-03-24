Председатель правления "Роснано" Анатолий Чубайс посчитал, сколько российская экономка потеряет из-за коронавируса. По его мнению, этот удар будет измеряться триллионами рублей. Об этом он заявил в эфире программы "60 минут".
Однако Чубайс отметил, что бюджетная система России защищена.
У нас есть один большой плюс — стабилизационный фонд, который создан Алексеем Кудриным, - сказал топ-менеджер.
Анатолий Чубайс отметил, что именно этот фонд и спасёт России. Хотя раньше был всеми "обруган и проклят".
По мнению председателя правления "Роснано", первые шаги правительства по поддержке экономики верные. Но теперь нужны шаги посерьёзнее, чтобы "помочь тем, кто в этом нуждается".
Ранее Чубайс назвал проблему экономики 1990-х.
Видео: Youtube/International Renewable Energy Agency
Обсуждение ( 1 )
Не больше чем из за Чубайса и ему подобным.