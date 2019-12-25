Что привезти из поездки в Выборг: 5 традиционных сувениров

Piter.TV сделал подборку сувениров, связанных с богатой историей города.

Несмотря на то, что Выборг находится в паре часов езды от Санкт-Петербурга, сувениры тут не похожи на те, что привозят из Питера.

В городе царит особый "дух", ведь за свою многовековую историю был в составе нескольких государств, что наложило отпечаток на культуру и жизнь его жителей. Поэтому на память о самобытном Выборге нужно обязательно прихватить что-то, связанное с его уникальной историей.

Piter.TV рассказывает, что нужно знать о шоппинге в Выборге, и где искать все самое интересное и оригинальное.



Выборгский крендель



Наверное, самый популярный гастрономический сувенир города. В Выборге его выпекают по старинному рецепту, который завезли монахи-францисканцы предположительно в XIV веке. Они добавляли в выпечку травы с монастырского огорода. Легенда гласит, что форма кренделя – символизирует ни что иное, как скрещенные в молитве руки на груди.

Фото: bublichkina.ru

Пряный, душистый сувенир можно приобрести в Усадьбе бюргера (ул. Прогонная, 7); кофейне "У Кнутсона" (Ратушная площадь, 1); магазине "Лавка вкусностей Wiborg" (ул. Крепостная,3).



Выборгский глёг



Его также варят по старинным рецептам, которые сохранились с XV – XVI веков. Глёг - горячий напиток из красного вина на травах с разнообразными сиропами, сродни глинтвейну. Но есть существенное отличие – миндальные хлопья, который добавляют в напиток. Плавая по поверхности напитка, они позволяют дольше сохранить его тепло.

Напиток также бывает и безалкогольным, поэтому можно угоститься всей семьей.

Фото: ankstar.com

Купить бутилированный напиток можно в магазине "Лавка вкусностей Wiborg" (ул. Крепостная,3).



Лён



Одним из важнейших занятий древнейшего поселения на территории Выборга – карел ¬¬- было ткачество. В основном для изготовления растительного волокна сеяли лён. Из льняных нитей ткали холст, полотно, скатерти, полотенца.

В Выборге хороший выбор льна. Тут можно найти качественную одежду, сумки, текстиль для дома, игрушки.

За льняными товарами советуем отправиться на Центральный рынок (Северный вал, 2), или в магазин тканей "Лён" (Московский проспект, 1).



Глиняный амулет



Распространенный сувенир в Выборге - глиняные украшения. Их можно не только купить в магазине сувениров, но и изготовить самому. В Выборгском замке проходят мастер-классы по изготовлению сувениров из глины. Гончары научат вас своему искусству и расскажут много интересного об амулетах и подвесках.

Фото: ya62.ru

Приобрести амулет можно в магазине "Лавка мастеров" (ул. Прогонная, 1), "Лавка Рыжей Лапки" (Красноармейская, 11), Волшебный сундучок (ул. Крепостная, 5).

Изготовить сувенир самому можно в Выборгском объединенном музее-заповеднике.



Украшения



В древнем карело-финском эпосе "Калевала" есть множество упоминаний о женских украшениях. Местные мастера в точности повторяют украшения, найденные при археологических раскопках.

Браслеты, серьги, кольца, броши станут не просто аксессуаром, но и необычной памятной вещью. Особый интерес вызывают металлические застежки – фибулы – важная деталь костюма древнего населения Европы.

Большой выбор в магазине "Лавка мастеров" (ул. Прогонная, 1), "Лавке Рыжей Лапки" (Красноармейская, 11).

Фото: @yana_havana