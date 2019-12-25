Что изменится в жизни россиян с ноября 2020 года

С начала ноября вступят в силу некоторые важные законы и правила, которые коснуться многих россиян. Об этом сообщила Госдума РФ.
ДТП можно оформить через приложение
ДТП в любых регионах РФ можно оформить с помощью приложения "Помощник ОСАГО" без вызова сотрудников ГИБДД. В прошлом году это можно было сделать только в Петербурге, Москве, Ленобласти, Подмосковье, Республике Татарстан. Оформить ДТП в электронном виде можно только в том случае, если в аварии пострадали только два автомобиля, ущерб третьим лицам не причинён, нет пострадавших.
ПТС перестанут выдавать в бумажном виде
С 1 ноября будут выдавать только электронные ПТС, бумажные документы больше выдаваться не будут. Те, у кого есть бумажный ПТС, может сам решить, оставить его в таком виде или перейти на электронный вариант.
Получение пособия на детей упростят
С 1 ноября для оформления выплаты на детей с 3 до 7 лет гражданам не придется предоставлять документы, содержащие сведения об алиментах. Госорганы сами получат данную информацию через систему межведомственного электронного взаимодействия. Пособия получают семьи с низким доходом.
Полеты в Японию возобновятся
С 1 ноября возобновятся регулярные авиарейсы между Владивостоком и Токио, с 5 ноября — между Москвой и Токио.
Появятся экспериментальные правовые режимы
С 1 ноября в России появится возможность устанавливать экспериментальный правовой режим для предпринимателей, предполагающий частичный или полный отказ от обязательных требований или необходимости получения разрешений. Подробнее на сайте Госдумы.
Сайты обяжут принимать "Мир"
С 1 ноября крупные сайты-агрегаторы (с выручкой более 40 млн рублей за прошлый год) будут обязаны принимать к оплате карту "Мир".
Автоматическое продление выплат семьям с детьми до трех лет
С 7 ноября в силу вступит закон, продлевающий беззаявительный порядок назначения ежемесячных выплат на первого и второго ребенка до трех лет семьям, размер среднедушевого дохода которых не превышает двух прожиточных минимумов.
Маркировка шин
С 1 ноября должны начать маркироваться шины и покрышки. В систему обязательной маркировки товаров "Честный Знак" будут вносить сведения об их вводе в оборот, обороте и выводе из оборота.
Фото: Piter.tv
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