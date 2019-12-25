Что изменится в жизни россиян с ноября 2020 года

Оформление ДТП через смартфон, электронные ПТС и многое другое.

С начала ноября вступят в силу некоторые важные законы и правила, которые коснуться многих россиян. Об этом сообщила Госдума РФ.

ДТП можно оформить через приложение

ДТП в любых регионах РФ можно оформить с помощью приложения "Помощник ОСАГО" без вызова сотрудников ГИБДД. В прошлом году это можно было сделать только в Петербурге, Москве, Ленобласти, Подмосковье, Республике Татарстан. Оформить ДТП в электронном виде можно только в том случае, если в аварии пострадали только два автомобиля, ущерб третьим лицам не причинён, нет пострадавших.

ПТС перестанут выдавать в бумажном виде

С 1 ноября будут выдавать только электронные ПТС, бумажные документы больше выдаваться не будут. Те, у кого есть бумажный ПТС, может сам решить, оставить его в таком виде или перейти на электронный вариант.

Получение пособия на детей упростят

С 1 ноября для оформления выплаты на детей с 3 до 7 лет гражданам не придется предоставлять документы, содержащие сведения об алиментах. Госорганы сами получат данную информацию через систему межведомственного электронного взаимодействия. Пособия получают семьи с низким доходом.

Полеты в Японию возобновятся

С 1 ноября возобновятся регулярные авиарейсы между Владивостоком и Токио, с 5 ноября — между Москвой и Токио.

Появятся экспериментальные правовые режимы

С 1 ноября в России появится возможность устанавливать экспериментальный правовой режим для предпринимателей, предполагающий частичный или полный отказ от обязательных требований или необходимости получения разрешений. Подробнее на сайте Госдумы.

Сайты обяжут принимать "Мир"

С 1 ноября крупные сайты-агрегаторы (с выручкой более 40 млн рублей за прошлый год) будут обязаны принимать к оплате карту "Мир".

Автоматическое продление выплат семьям с детьми до трех лет

С 7 ноября в силу вступит закон, продлевающий беззаявительный порядок назначения ежемесячных выплат на первого и второго ребенка до трех лет семьям, размер среднедушевого дохода которых не превышает двух прожиточных минимумов.

Маркировка шин

С 1 ноября должны начать маркироваться шины и покрышки. В систему обязательной маркировки товаров "Честный Знак" будут вносить сведения об их вводе в оборот, обороте и выводе из оборота.

Фото: Piter.tv