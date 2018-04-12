Что петербуржцы знают о дне космонавтики?

Корреспонденты канала Piter.TV провели опрос среди местных жителей на тему Дня космонавтики.

12 апреля в России празднуется День космонавтики. 12 апреля 1961 года советский космонавт Юрий Гагарин на космическом корабле "Восток-1" стартовал с космодрома "Байконур" и впервые в мире совершил орбитальный облёт планеты Земля. Этот праздник россияне отмечают в 57-й раз.

Корреспонденты Piter.TV провели опрос среди жителей Петербурга, помнят ли они подвиги русского космонавта, впервые совершившего полет вокруг земли?

Также корреспонденты спрашивали у прохожих про "самостоятельные" ракеты Илона Маска. Многие шуточно отвечали на этот вопрос.

Завершил наш сюжет мужчина, который прочитал несколько строк из песни Юрия Гуляева:

Он сказал: "Поехали!"

Он взмахнул рукой,

Словно вдоль по Питерской, Питерской,

Пронесся над Землей.

Видео: Piter.TV