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Что петербуржцы знают о дне космонавтики?

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Корреспонденты канала Piter.TV провели опрос среди местных жителей на тему Дня космонавтики.

12 апреля в России празднуется День космонавтики. 12 апреля 1961 года советский космонавт Юрий Гагарин на космическом корабле "Восток-1" стартовал с космодрома "Байконур" и впервые в мире совершил орбитальный облёт планеты Земля. Этот праздник россияне отмечают в 57-й раз.

Корреспонденты Piter.TV провели опрос среди жителей Петербурга, помнят ли они подвиги русского космонавта, впервые совершившего полет вокруг земли?

Также корреспонденты спрашивали у прохожих про "самостоятельные" ракеты Илона Маска. Многие шуточно отвечали на этот вопрос.

Завершил наш сюжет мужчина, который прочитал несколько строк из песни Юрия Гуляева: 

Он сказал: "Поехали!"
Он взмахнул рукой,
Словно вдоль  по Питерской, Питерской,
Пронесся над  Землей.

Видео: Piter.TV

Теги: 12 апреля , гагарин , день космонавтики , космос
Категории: Лента новостей Новости СПб Картина дня

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