С начала года в Петербурге выросло число тяжких преступлений

Также стало больше экономических преступлений.

В 2020 году в Петербурге зафиксировали значительный прирост преступности, в том числе тяжкой. Об этом сообщила пресс-служба Петростата.

С начала года в городе на Неве произошло почти 58 300 преступлений. Это на 26,5% больше, чем в прошлом году. Практически 50% из совершенных деяний – тяжкие и особо тяжкие. Прирост в этой категории по сравнению с 2019 годом составляет 41%.

Кроме того, в Петербурге стало больше экономических преступлений. В период с января по ноябрь 2020 года в городе зафиксировали более 4,1 тысяч нарушений закона в экономической сфере. Это на 17% больше, чем в прошлом году.

При этом снизилось число преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. С начала года в Северной столице выявили почти 7,5 тысяч подобных преступлений. В 2019 году их было примерно на 5% больше.

Ранее мы писали, что с начала 2020 года в Петербурге искали 388 пропавших детей.

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