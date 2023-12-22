Число террористических преступлений в Петербурге выросло в два раза

В статистику оказались включены не только сами теракты, но и публичные призывы к террористической деятельности, а также оправдание таких преступлений.

В среду, 27 марта, во время ежегодного отчёта на заседании петербургского ЗакСа уполномоченный по правам человека в Северной столице Светлана Агапитова заявила, что число террористических преступлений в городе за 2023 год составило 47, что превышает показатели прошлого года более чем в два раза.

В предыдущем году было зафиксировано лишь 21 подобное преступление. Согласно данным аппарата омбудсмена, в статистику оказались включены не только сами теракты, но и публичные призывы к террористической деятельности, а также оправдание таких преступлений. Более того, граждан привлекали к ответственности в соответствии со статьей 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности). Также в Петербурге за минувший год было зафиксировано 36 преступлений экстремистского характера, что на пять случаев больше, чем в 2022 году.

Уполномоченная отметила, что при этом было заметное сокращение количества правонарушений, совершённых иностранными гражданами. В 2023 году зарегистрировано 2675 противоправных деяний, совершенных мигрантами, в то время как годом ранее этот показатель составлял 3130.

Ранее Агапитова выступила против снятия моратория на смертную казнь.

Фото: Пресс-служба Законодательного собрания Петербурга