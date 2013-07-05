Число рабочих мест в Петербурге вдвое превысило количество безработных

В сентябре работодатели активно искали водителей такси, электрогазосварщиков и монтажников наружных трубопроводов.

В сентябре был зафиксирован рост уровня безработицы в Петербурге. При этом число вакансий вдвое превысило количество людей, оставшихся без работы. Об этом сообщили в пресс-службе Центра занятости города.

По данным Центра, в сентябре безработными числятся 25 848 петербуржцев, при этом работодатели выложили 51 337 вакансий.

Больше всего в городе требовались водители такси. В преддверии Всероссийской переписи населения, которая пройдет с 15 октября по 14 ноября 2021 года, открыто 1800 вакансий для переписчиков и 1550 для контролеров переписной проверки. Кроме того, более 2,5 тысяч мест освободилось для электрогазосварщиков и почти 1200 для монтажников наружных трубопроводов.

Самые высокие зарплаты предлагают IT-специалистам и врачам. В некоторых медучреждениях специалистам готовы платить 150 тысяч рублей в месяц.

Ранее мы писали, что Петербург попал в топ городов России по уровню зарплат.

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