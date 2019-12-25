Число премиальных клиентов СберПервого превысило 100 тысяч

С начала года их число увеличилось более чем на 12 тысяч.

Число клиентов премиального формата обслуживания Сбербанка – СберПервый – с начала года увеличилось более чем на 12 тысяч и превысило 100 тысяч человек. По итогам третьего квартала совокупный портфель под управлением СберПервого составил более 3,3 трлн рублей, портфель инвестиций – 1,5 трлн рублей.

Когда мы создавали СберПервый, то с самого начала поставили перед собой амбициозную цель – выйти за рамки традиционного банковского бизнеса и создать лучшие условия для клиентов премиального сегмента. Сегодня мы еще раз убедились, что эти усилия не были напрасны. Хочу от всей души поблагодарить наших клиентов за доверие. Мария Поденко, руководитель СберПервого

Привилегиями СберПервого в СЗФО пользуется более 12 тысяч наших клиентов. Только с начала года более 2 тысяч человек присоединились к премиальному обслуживанию. Портфель инвестиций в течение третьего квартала вырос на 5% – до 175 млрд рублей. А совокупный портфель под управлением СберПервого на Северо-Западе по итогам третьего квартала превысил 377 млрд рублей. Виктор Алонсо, председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк

Премиальный формат обслуживания клиентов СберПервый предлагает клиентам эксклюзивные решения для приумножения капитала и комфорта в повседневной жизни. Услуги можно получить как дистанционно, так и в 150 офисах по всей стране. Это крупнейшая в стране сеть центров премиального обслуживания с лучшими финансовыми советниками.

Клиенты СберПервого могут воспользоваться индивидуальными инвестиционными решениями и страховыми продуктами, премиальными банковскими картами с повышенными бонусами, вкладами с повышенными ставками и льготными курсами обмена валют. Благодаря СберПервому можно совершать крупные онлайн-переводы, иметь доступ в бизнес-залы по всему миру и страховаться за рубежом. Еще один бонус СберПервого – доступ к самому крупному деловому сообществу топ-менеджеров и владельцев бизнеса "Клуб Первых".

Фото: пресс-служба Сбера