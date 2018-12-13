На пост британского премьер-министра претендуют уже семь человек

Действующий глава правительства объявила, что уйдет в отставку 7 июня 2019 года

Количество претендентов на пост премьер-министра Великобритании и лидера правящей Консервативной возросло до семи человек. Об этом сообщает BBC.

О своем желании избраться на пост главы правительства объявили бывший министр по выходу Великобритании из Евросоюза Доминик Рааб и бывший лидер Палаты общин Андреа Ледс. Ранее было известно об участии в выборах на пост премьер-министра заявили бывший и действующий министры иностранных дел Борис Джонсон и Джереми Хант, Рори Стюарт, Мэтт Хэнкок и Эстер Макви.

Напомним, что действующий премьер Великобритании объявила, что уйдет в отставку 7 июня 2019 года. Причиной стали ее действия во время процедуры по выходу Великобритании из Европейского союза.

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