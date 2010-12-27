К концу года в Смольном завершат проектирование трамвая "Метро "Южная"-Колпино"

Чиновники все еще считают, что трамвай до Колпинского района Петербурга возможно запустить.

В Смольном обсуждают проект строительства трамвая от станции метро "Южная" до Колпина. Чиновники отмечают, что проектирование будет завершено уже к концу этого года. После этого - будет разработана финансовая модель. На данный момент Александр Беглов заявил, что эта инициатива - одна из немногих "рабочих", оставшихся по итогам экономического форума.

Отметим, что на данный момент предполагается, что маршрут путей будет лежать через Софийскую улицу до заводского проспекта, а после - по Пролетарской улице. Для жизнеспособности данного плана рабочим придется создать три моста и два путепровода. В более отдаленном будущем чиновники рассчитывают на продление трамвайной линии по Ремизова и к Петрозаводскому шоссе.

Здесь мог бы кататься и автобус по выделенной полосе, но трамвай комфортабельнее. Единственное, что перспективный участок развития линии через Колпино обязательно должен быть реализован, без него маршрут неполноценный объясняет специалист из ассоциации транспортных инженеров Владимир Валдин

Стоит добавить, что по итогам 2018 года было определено, что на проект может быть затрачено около 20 миллиардов. Как именно будет профинансирован проект - неясно. Рассматривается сотрудничество с частным инвестором по договору концессии.

Ранее Piter.tv писал о том, что на время матча "Зенит-Аустрия" будут действовать ограничения проезда.

Фото: Piter.tv