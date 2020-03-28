Чиновники Петербурга отказали католикам в передаче здания на Васильевском острове

Заявители считают, что это была церковная благотворительная, а значит, религиозная организация.

В Смольном ответили отказом на просьбу подворья Римско-католической епархии Божией матери безвозмездно передать в собственность дом № 25–27, лит. А, на 14-й линии Васильевского острова. Ответ опубликовал комитет имущественных отношений в среду, 7 сентября.

В подворье хотели получить здание бывшего дома убежища для бедных римско-католического исповедания. Заявители считают, что это была церковная благотворительная, а значит, религиозная организация.

В ответе чиновники указали, что "в уставе [организации] отсутствуют сведения о том, что убежище являлось религиозной организацией либо структурным подразделением Римско-католической церкви в Санкт-Петербурге". Также "в соответствии с Федеральным законом № 327-ФЗ и на основании сведений, представленных в архивных документах, здание не относится к имуществу религиозного назначения и соответственно не может быть передано религиозной организации в рамках Федерального закона № 327-ФЗ".

Фото: Piter.tv

