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Чиновники Петербурга отказали католикам в передаче здания на Васильевском острове
Сегодня, 20:31
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Чиновники Петербурга отказали католикам в передаче здания на Васильевском острове

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Заявители считают, что это была церковная благотворительная, а значит, религиозная организация. 

В Смольном ответили отказом на просьбу подворья Римско-католической епархии Божией матери безвозмездно передать в собственность дом № 25–27, лит. А, на 14-й линии Васильевского острова. Ответ опубликовал комитет имущественных отношений в среду, 7 сентября. 

В подворье хотели получить здание бывшего дома убежища для бедных римско-католического исповедания. Заявители считают, что это была церковная благотворительная, а значит, религиозная организация. 

В ответе чиновники указали, что "в уставе [организации] отсутствуют сведения о том, что убежище являлось религиозной организацией либо структурным подразделением Римско-католической церкви в Санкт-Петербурге". Также "в соответствии с Федеральным законом № 327-ФЗ и на основании сведений, представленных в архивных документах, здание не относится к имуществу религиозного назначения и соответственно не может быть передано религиозной организации в рамках Федерального закона № 327-ФЗ".

Фото: Piter.tv
 

Теги: безвозмездно, католики, подворье, церковь
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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