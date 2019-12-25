В Петербурге четверо афганцев добились отсрочки выдворения на родину

Они прибыли в Петербург по паспорту болельщика, который истек 12 июля.

Петербургский городской суд удовлетворил апелляцию четырех граждан Афганистана, которые задержались в Петербурге после Евро-2020 и требовали отменить решение об их высылке на родину. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба городских судов.

Суд апелляционной инстанции возвратил все материалы дела в Октябрьский районный суд для перевода постановления на язык пушту и для вручения гражданам Афганистана судебного решения на их родном языке. Постановление Октябрьского суда ранее было выдано на персидском языке.

Суд первой инстанции назначил четырем афганцам штраф в размере пяти тысяч рублей с принудительным выдворением из страны за нарушения правил въезда или пребывания в РФ. Они прибыли в Петербург по паспорту болельщика, который истек 12 июля.

Ранее Макрон заявил об угрозе наплыва мигрантов в Европу из-за ситуации в Афганистане.

Фото: Piter.tv