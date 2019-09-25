Макрон заявил об угрозе наплыва мигрантов в Европу из-за ситуации в Афганистане

Президент Франции Эммануэль Макрон в телеобращении заявил, что ситуация в Афганистане грозит неконтролируемым потоком миграции в Европу.
Дестабилизация в Афганистане грозит появлению нерегулируемых потоков миграции в Европу, - сказал он.
По словам Макрона, Афганистан не должен превратиться в убежище для террористов. Это угрожает, по его словам, международной стабильности.
Ранее мы писали, что авиакомпания "Россия" запускает прямые рейсы из Петербурга в Грозный.
Видео: Youtube/BFMTV
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все