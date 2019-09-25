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Макрон заявил об угрозе наплыва мигрантов в Европу из-за ситуации в Афганистане

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Президент отметил, что Афганистан не должен превратиться в убежище для террористов.

Президент Франции Эммануэль Макрон в телеобращении заявил, что ситуация в Афганистане грозит неконтролируемым потоком миграции в Европу.

Дестабилизация в Афганистане грозит появлению нерегулируемых потоков миграции в Европу, - сказал он.

По словам Макрона, Афганистан не должен превратиться в убежище для террористов. Это угрожает, по его словам, международной стабильности.

Ранее мы писали, что авиакомпания "Россия" запускает прямые рейсы из Петербурга в Грозный. 

Видео: Youtube/BFMTV

Теги: ситуация в афганистане, эммануэль макрон
Категории: Мировые новости, Лента новостей,

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