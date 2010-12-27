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Ремонтные работы на неделю ограничат движение транспорта в Петербурге
Сегодня, 9:03
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nastya960

Ремонтные работы на неделю ограничат движение транспорта в Петербурге

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Однако, с 18 февраля открывается движение транспорта на пересечении Ириновского и Индустриального проспектов. 

Рабочая неделя в Петербурге начинается с новых ограничений движения транспорта. Об этом петербуржцам напомнили в пресс-службе Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ). 

Так с 18 (понедельник) по 24 февраля (воскресенье) будет закрыт проезд по Кременчугской улице (от Тележной до Миргородской). На данном участке дороги будут прокладывать электрокабель.

Также с 18 (понедельник) по 24 февраля (воскресенье) из-за работ по прокладке тепловой сети будет полностью перекрыто движение по аллее Академика Глушко у дома 26 по Светлановскому проспекту

До 10 марта (воскресенье) автомобилям будет нельзя проехать по Индустриальному проспекту, у дома 21 по Ириновскому проспекту. Однако, с 18 февраля открывается движение транспорта на пересечении Ириновского и Индустриального проспектов. 

Фото: Piter.TV

 


 

 

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Теги: ограничение движения, проезд
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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