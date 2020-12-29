На пресс-конференции Конти подтвердил смерть женщины от огнестрельного ранения в здании Капитолия.

В четверг, 4 января, в ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека. Об этом официально заявил глава столичной полиции Роберт Конти.

По данным Конти, во время протестов умерла женщина. В неё выстрелили из огнестрельного ранения в здании Капитолия. Также в протестах погибли двое мужчин и одна женщина. Полиция Вашингтона не уточняет причины их смерти.

По данным полиции, с ними "произошли различные чрезвычайные ситуации медицинского характера, которые привели к их смерти".

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Видео: YouTube / Sky News