В четверг, 4 января, в ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека. Об этом официально заявил глава столичной полиции Роберт Конти.
По данным Конти, во время протестов умерла женщина. В неё выстрелили из огнестрельного ранения в здании Капитолия. Также в протестах погибли двое мужчин и одна женщина. Полиция Вашингтона не уточняет причины их смерти.
По данным полиции, с ними "произошли различные чрезвычайные ситуации медицинского характера, которые привели к их смерти".
Ранее мы сообщали о том, что Зеленский назвал беспорядки в США беспрецедентным насилием.
Видео: YouTube / Sky News
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