Ford и Mercedec устроили массовое ДТП в Приморском районе

Ночью воскресенья, 20 октября, на пересечении улиц Савукшина и Туристкой произошло серьезное ДТП. Пять автомобилей столкнулись друг с другом из-за ошибки одного из водителей. Он не убедился в безопасности маневра при повороте. Две машины получили серьезные повреждения. Об этом сообщил мобильный корреспондент Piter.TV
Водитель марки Mercedes проезжал улицу Савушкина через перекресток. На встречу, по Туристской улице, к нему приближался Ford. Как заметили очевидцы события, он ехал на большой скорости. Водитель Fordа не уступил дорогу, в следствии чего машины столкнулись, попутно задев других участников движения.
На место аварии прибыли сотрудники ГИБДД и медики. Двоих пострадавших госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.
Ранее мы сообщали о массовом ДТП на Каменноостровском проспекте.
Видео: мобильный корреспондент Piter.TV
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