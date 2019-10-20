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Ford и Mercedec устроили массовое ДТП в Приморском районе

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Пострадало два человека

Ночью воскресенья, 20 октября, на пересечении улиц Савукшина и Туристкой произошло серьезное ДТП. Пять автомобилей столкнулись друг с другом из-за ошибки одного из водителей. Он не убедился в безопасности маневра при повороте. Две машины получили серьезные повреждения.  Об этом сообщил мобильный корреспондент Piter.TV

Водитель марки Mercedes проезжал улицу Савушкина через перекресток. На встречу, по Туристской улице, к нему приближался Ford. Как заметили очевидцы события, он ехал на большой скорости. Водитель Fordа не уступил дорогу, в следствии чего машины столкнулись, попутно задев других участников движения.

На место аварии прибыли сотрудники ГИБДД и медики. Двоих пострадавших госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. 

Ранее мы сообщали о массовом ДТП на Каменноостровском проспекте. 

Видео: мобильный корреспондент Piter.TV

Теги: дтп, массовое дтп, приморский район
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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