Чешский министр предупредил об угрозе революции в Евросоюзе

Павел Блажек рассказал о драматической ситуации из-за сферы энергетики.

Стремительный рост цен на энергию в Европе угрожает существованию Евросоюза, а также ставит под угрозу политическую систему Чехии. Соответствующее заявление перед местными журналистами сделал глава министерства по юстиции Павел Блажек. Его заявление транслировал местный информационный портал iDNES.cz. Чиновник объяснил СМИ, что в регионе не складывалось ситуации более драматичной как в социальной, так и политической сфере с 1989 года.

Если правительство не решит энергетический кризис, оно не останется у власти надолго. Если не будет найдено решение на европейском уровне, то под угрозой окажется ЕС как таковой. Павел Блажек, глава Минюста Чехии

Напомним, что Чехия, председательствующая до конца 2022 года года в Совете стран ЕС, созывает срочное заседание министров энергетики Евросоюза. Страны-участницы будут обсуждать региональные меры по решению кризиса в сфере энергетики. Из-за резкого роста цен на энергоносители в Чехии стоимость на камины увеличилась в десять раз по сравнению с летом 2021 года. Также быстро растет спрос на дрова, как и цены на эту категорию товара. Цена на электроэнергию в июле в годовом исчислении выросла на 33,6%, а газа – на 59,8%.

Экс-главу МИД Чехии рассмешил вопрос о возможности войны с Россией.

Фото и видео: iDNES.cz