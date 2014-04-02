Вице-премьер РФ рассказал о налоговом маневре для информационно-технологических компаний.

Российский вице-премьер Дмитрий Чернышенко рассказал о первом пакете поддержки IT-отрасли. На правительственном совещании чиновник объяснил, что поддержка кабмина в информационных технологиях позволила частным компаниям сэкономить десятки миллиардов рублей, а также вложить эти средства в развитие собственных предприятий.

Принят в рекордные сроки федеральный закон о так называемом "налоговом маневре" в IT-отрасли... и высвободившиеся средства IT-компании стали вкладывать в развитие своего бизнеса, мы увидели эффект от этого. Дмитрий Чернышенко, вице-премьер РФ

Напомним, что для отечественных IT-компаний налог на прибыль был снижен с 20 до 3%. Также практически в два раза (с 14 до 7,6 %) снизились ставки для страховых взносов.

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Фото: Совет Федерации