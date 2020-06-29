Чернышенко представит механизм расширения субсидирования авиаперелетов

Вице-премьер предлагает сделать стоимость перелета доступной.

Дмитрий Чернышенко представит механизм расширения государственного субсидирования авиаперелетов туроператоров. Об этом вице-премьер России рассказал во время совещания с премьер-министром страны Михаилом Мишустиным. Чиновник добавил, что планирует создать такие условия, чтобы цена рейса была доступной.

Очень важно, чтобы стоимость перелета, а она составляет примерно половину от всей стоимости тура, она была доступной. Поэтому мы планируем расширить господдержку Дмитрий Чернышенко, вице-премьер России

Чиновник добавил, что благодаря субсидиям туроператоры смогут снизить стоимость отдыха в составе пакетных туров с гарантированными местом проживания, средством передвижения.

Чернышенко заявил, что стоимость отдыха в России не повысилась.

Видео: government.ru