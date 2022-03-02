На портале будет публиковаться достоверная и актуальна информация.

Российский вице-премьер Дмитрий Чернышенко: правительство запускает портал "Объясняем.РФ" с актуальной информацией. Об этом чиновник рассказал гражданам в записанном видеообращении. По словам специалиста, данная мера необходима кабинету министров из-за распространения слухов и фейк-ньюс. Теперь в РФ появится портал с "только проверенными и достоверными" сведениями".

Мы видим, что в сложившейся ситуации в социальных сетях и в СМИ размещается колоссальный поток информации, среди которой, к сожалению, содержится много фейков и слухов. Дмитрий Чернышенко, вице-премьер РФ

Онлайн-ресурс будет работать по аналогии с отечественным порталом "стопкоронавирус.рф". На нем будет публиковаться оперативная информация, которая станет обновляться в онлайн-режиме.

Чернышенко: Россия ставит цель увеличить в 2,5 раза затраты на исследования к 2030 году.

Фото и видео: Правительство России