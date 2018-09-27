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Чемпионат мира по хоккею пройдет в Петербурге без ограничений
Сегодня, 19:13
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smirenny

Чемпионат мира по хоккею пройдет в Петербурге без ограничений

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Сборные России примут участие в предстоящих матчах.

Чемпионат мира по хоккею в 2023 году пройдет в Петербурге без каких-либо ограничений, сообщили в пресс-службе Федерации хоккея России со ссылкой на решение арбитражного суда. 

Речь идет о решении Спортивного арбитражного суда города Лозанны в отношении деятельности Российского антидопингового агентства. Российские сборные выступят на чемпионатах мира 2021 и 2022 годов, а также на Олимпийских играх в 2022 году в Пекине. Команды выступят под нейтральным флагом без гимна России, однако форма будет выполнена в цветах российского триколора и с надписью "Россия".

Ранее мы писали, что главный тренер "Спартака" объявил об уходе после поражения от "Зенита".

Фото: Pixabay

Теги: чм по хоккею, чм-2023 по хоккею
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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