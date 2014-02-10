Петр Фиала рассказал о законе по повышению военных трат в Чехии до 2% ВВП.

Чехия призвала не допустить образования постоянной нестабильности в Восточной Европе. Соответствующее заявление в ходе выступления на местной, ежегодной конференции "Наша безопасность - не само собой разумеющееся" сделал глава правительства Петр Фиала. Чиновник считает, что украинский кризис не может превратиться в центр регулярной угрозы в регионе Восточной Европы из-за "заморозки конфликта".

Нам угрожает, и это необходимо видеть, сценарий замороженного конфликта, который бы означал создание центра постоянной нестабильности в области безопасности в Восточной Европе… Мы должны сделать все, чтобы такой сценарий не реализовался Петр Фиала, премьер-министр Чехии

По мнению иностранного чиновника, мир должен быть установлен на условиях, устраивающих киевский режим. Петр Фиала проинформировал коллег о том, что Прага смогла обеспечить выполнение своих международных обязательств перед НАТО, закрепив недавно на законодательном уровне пункт о том, что с 2024 года ежегодно на национальную оборону государства будет выделяться сумма в 2% ВВП. Таким образом Чехия стала третьей после Польши и Латвии страной, которая, внесла данное положение в закон.

Россия ответит на отмену Чехией решения об использовании недвижимости СССР.

Фото и видео: YouTube / PP - Česká tisková kancelář