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Чавушоглу заявил о необходимости продолжать реализацию зерновой сделки

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Глава МИД Турции поддержал требования России.

Глава турецкого министерства по иностранным делам Мевлют Чавушоглу заявил о необходимости продолжать реализацию черноморской инициативы, а также вести работу по снятию имеющихся ограничений для экспорта российского зерна и удобрений, другой сельскохозяйственной продукции и продовольствия. Соответствующую позицию чиновник огласил в рамках выступления на совместной пресс-конференции с российским коллегой Сергеем Лавровым в Анкаре. Дипломат признал правомерность требований Москвы по снятию существующих запретов со стороны коллективного Запада.

Необходимо и важно, чтобы зерновая сделка была продолжена и реализовывалась дальше. Мы поддерживаем усилия ООН и сами ведем такие переговоры о снятии имеющихся препятствий

Мевлют Чавушоглу, глава МИД Турции

Лавров: процесс урегулирования между Палестиной и Израилем откатился далеко назад.

Фото и видео: МИД России

Теги: зерновая сделка, мевлют чавушоглу, мид, турция
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Новости России,

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