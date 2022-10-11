Чавушоглу: без диалога с Россией невозможно договориться о прекращении огня

В МИД Турции заявили о том, что никогда не поддержат любые односторонние санкции.

Глава турецкого внешнеполитического ведомства Мевлют Чавушоглу заявил, что без диалога с Россией невозможно договориться о прекращении огня. Соответствующую позицию Анкары чиновник донес в эфире местного телеканала TVNet. Он призвал коллег из Запада не прекращать общение с Москвой.

Без диалога с Москвой невозможно достичь прекращения огня. С кем в итоге придется разговаривать, с кем договариваться? Речь идет о территориях Украины, о противоположной стороне конфликта. Мевлют Чавушоглу, глава МИД Турции

Эксперт подчеркнул, что Турция не присоединится к односторонним западным антироссийским и антииранским санкциям.

Лавров прокомментировал предложение Турции по переговорам по Украине.

Фото и видео: Telegram / Хайлайт