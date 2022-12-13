Чавушоглу сообщил, что визит Блинкена был запланирован еще до землетрясения

МИД Турции рассказал о визите главы Госдепа США в Анкару.

Турецкий министр по иностранным делам Мевлют Чавушоглу рассказал общественности о том, что рабочий визит американского государственного секретаря Энтони Блинкена был запланирован еще до землетрясения. в рамках мероприятия руководитель Госдепа США и власти в Анкаре обсудят процесс вступления Швеции и Финляндии в состав Североатлантического военного альянса. Соответствующее заявление чиновник сделал в ходе совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Он напомнил, что переговоры намечены на 20 февраля.

Сам визит был запланирован еще до землетрясений. Он прибудет в регион бедствия в воскресенье, а в понедельник мы с ним проведем переговоры. В ходе встречи мы обязательно обсудим процесс вступления Швеции и Финляндии в НАТО. Мевлют Чавушоглу, глава МИД Турции

Ранее Госдепартамент США уведомил публику о том, что Энтони Блинкен с 16 по 22 февраля нанесет официальные визиты в Германию, Турцию и Грецию. В Берлине дипломат посетит Мюнхенскую конференцию по безопасности, а также примет участие в ряде двусторонних и многосторонних встреч для обсуждения дальнейшей поддержки Украины, оказания гуманитарной помощи Турции и Сирии.

В Турции не считают, что Швеция до конца выполнила условия меморандума.

Фото и видео: YouTube / Mevlüt Çavuşoğlu