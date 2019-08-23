Высадка запланирована в рамках коммерческой программы "HAKUTO-R".

В пятницу, 23 августа, стало известно о том, что частная японская компания намерена совершить миссию на Луну. Об этом сообщила в своем пресс-релизе токийская "Ispace".

Компания планирует первую высадку уже к 2021 году.

Первая миссия по высадке на Луну пройдет в 2021 году, а посадка и развертывание планетохода для исследования поверхности Луны - в 2023 в рамках второй миссии сказано в сообщении

В данный момент "Ispace" трудится над разработкой посадочного модуля. Во время первой миссии компания запланировала разместить спутник на окололунной орбите, для проведения наблюдения лунной поверхности. Во второй миссии японцы доставят на луну ряд небольших вездеходов.

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Видео:360foto.ru