Основной контракт на поставку аппаратов ИВЛ в больницу св. Георгия, где произошел пожар, был заключен с АО "КРЭТ"

Речь идет об отечественных "Авента-М".

Основным поставщиком аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в больницу святого Георгия, где сегодня произошел пожар, унесший пять жизней, должно было стать АО "Концерн Радиоэлектронных технологий", входящее в "Ростех". Это следует из данных портала государственных закупок.

Пожар в стационаре, который задействован в борьбе с коронавирусом, произошел утром во вторник. По данным администрации Петербурга, причиной случившегося, по предварительным данным, причиной стало короткое замыкание в электрооборудовании. Также произошло возгорание аппарата ИВЛ.

Больница, согласно документации портала, заключила контракт с концерном на поставки 237 изготовленных в России аппаратов ИВЛ марки "Авента-М". Сумма этого контракта – 441 миллион рублей.

Согласно другой закупке больницы св. Георгия, 6 аппаратов на 19,68 миллионов рублей должно было поставить в этот стационар ООО "Центральная медицинская база". Контракт с этой компанией был также заключен.

В нашей стране всего два производителя стационарных аппаратов ИВЛ. Это Уральский приборостроительный завод, который входит в корпорацию "Ростех", и частная компания "Тритон". Об этом, как сообщало Delovoe.tv, заявлял глава Минпромторга Дениса Мантуров.

Из-за эпидемии коронавируса производство таких аппаратов пришлось резко увеличить.

Как сообщало Piter.tv, Росздравнадзор проверит аппараты ИВЛ после пожаров в больницах Петербурга и Москвы.

Фото: gov.spb.ru