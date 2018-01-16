Центробанк снизил официальный курс евро и доллара на 8 октября

Снизилась и стоимость бивалютной корзины.

Центробанк установил официальный курс евро и доллара к рублю на пятницу, 8 октября. Так, курс евро снизился на 31,98 копейки, до 83,6053 рубля.

При этом курс доллара снизился на 28,28 копейки, до 72,2854 рубля. Отмечается, что стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, снизилась на 29,94 копейки. Она составила 77,3794 рубля.

Ранее мы писали, что суд продлил арест обвиняемому в нападении на школу в Казани.

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