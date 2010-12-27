Центробанк планирует умерить аппетиты банков по кредитным ставкам

Требования по необеспеченным потребительским кредитам могут ужесточиться.

Ужесточением регулирования потребительских кредитов Центробанк хочет умерить аппетиты банков в части повышения кредитных ставок. Такое мнение высказал главный экономист Института фондового рынка и управления Михаил Беляев. Сообщает ФБА "Экономика Сегодня".

Центробанк планирует скорректировать шкалу коэффициентов риска по потребительским кредитам, используемым для расчета нормативов достаточности капитала.

Регулятор намерен установить коэффициент риска 1,1 для кредитов с полной стоимостью (ПСК) 15-20%, а коэффициент риска 1,2% - для кредитов с ПСК 20-25%. Это будет применимо к кредитам, выданным после 1 мая.

Под любые кредиты коммерческий банк обязан создавать резервы на возможные потери по ссудам, которые являются страховым фондом и обеспечением этих кредитов, поясняет Михаил Беляев.

Эти резервы банк формирует самостоятельно, из своей прибыли, на тот случай, если кредит будет проблемным - чтобы закрыть возможную балансовую дыру и восполнить недополученные деньги от кредита. Для более рискованных кредитов формируются более высокие резервы, для менее рискованных, соответственно, наоборот. Сказал Беляев

Новое правило, по мнению эксперта, является предупреждением банкам о том, что необоснованное завышение ставок по кредитам будет для них чревато. То есть ЦБ пытается ограничить завышение ставок с помощью этого резервирования.

Фото: ФБА "Экономика Сегодня"