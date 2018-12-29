Central StandUp в Dizzy баре

Вечеринки Central StandUp – микс из живого общения и импровизации со зрителем, порции ярких эмоций и непревзойдённых шуток на актуальные темы, близкие каждому

С 25 января Dizzy бар снова начнет устраивать вечеринки при участии лучших комиков Санкт-Петербурга и любителей качественного и живого юмора. Вечеринки а баре за последние два года заслуженно считаются главным стендап событием в Культурной столице.

Участники популярных юмористических телепроектов "Comedy баттл", "Открытый микрофон" и "Не спать" каждые две недели будут доказывать со сцены Dizzy бара, что качественный юмор может быть только в шоу StandUp на ТНТ.

Гостей вечера ждет минимум декораций и пафоса и максимальное количество острых шуток и качественного юмора. В монологах стендап-комиков, состоящих из жизненных ситуаций и суровой реальности, каждый может узнать себя.

График мероприятий:

* 25 января

* 10 февраля

* 22 февраля

* 8 марта

* 24 мартв

* 6 апреля

* 21 апреля

* 5 мая