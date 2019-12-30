Центр современного искусства имени Сергея Курехина планируют достроить в 2021 году

Здание находится на Васильевском острове.

Центр современного искусства им. Сергея Курехина хотят достроить не позднее 2021 года. Такое поручение дал вице-губернатор Владимир Кириллов профильным городским комитетам, сообщила пресс-служба Смольного.

Речь идет о здании на Среднем пр. В.О., 93. В Центре планируют оборудовать современные музейные площадки, студии звукозаписи и помещения для репетиций музыкальных коллективов. Холлы, фойе, галереи и вестибюли здания будут использовать в качестве медийных площадок.

Пространство разделят на три зоны: зрительный зал вместимостью 750 мест, помещения для артистов и персонала и выставочный комплекс. Всего культурный центр после строительства займет 5,5 тыс. метров кв.

На данный момент подрядчик пока не известен. Ранее строительство затянулось на несколько лет из-за смены подрядной компании.

Фото: kuryokhin.net