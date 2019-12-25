Цены на петербургские новостройки перестали расти

Самый сильный спад активности – минус 48 процентов – отмечался в Петербурге.

В период с августа по сентябрь цены на новостройки в Петербурге выросли на 1 процент. Так, цена выросла с 182 тыс. рублей до 183 тыс. рублей за квадратный метр. Об этом 4 сентября сообщили в ЦИАН.

Согласно данным организации, по всей стране средняя стоимость вторички в городах-миллионниках в сентябре составила 107,9 тысячи рублей за квадратный метр. Это на два процента больше, чем в июле. Отмечается, что в Краснодаре, Ростове-на-Дону, Самаре, Уфе и Омске жильё в новых домах подорожало на четыре процента, в Воронеже, Красноярске и Казани – на три процента.

Эксперты считают, что стагнация цен на новостройки связана в первую очередь растущим объёмом предложений со стороны застройщиков и сокращением активности покупателей. Самый сильный спад активности – минус 48 процентов – отмечался в Петербурге.

В ближайшее время роста стоимости на недвижимость не будет. В том числе и потому, что объём предложения в новостройках сейчас на 22 процента выше, чем в аналогичный период годом ранее, отмечают специалисты.

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Фото: Piter.tv

