Caviar представила iPhone 11 Pro с частицей корабля Гагарина

Модель представлена в единственном экземпляре.

В России выпустили iPhone 11 Pro с частицей Луны и космического корабля "Восток". При отделке Vostok-1 использовали фрагмент космического корабля, на котором летал Юрий Гагарин. Образец вышел в единственном экземпляре, как и большинство моделей данной линейки от Caviar, разработанные специально для Apple.

Смартфон все еще можно приобрести за 2,129 млн рублей. Самый дорогой гаджет линейки от Caviar был продан более чем за 3 млн рублей

Практически вся серия Pro отличается присутствием элементов, связанных с космосом. В Universe Diamond вшита частица Луны, а также телефон оформлен вкраплениями топазов, рубинов, бриллиантов, золота. Разработчики создали подобие Солнечной системы.

В модель "Союз" включена часть космического корабля. Выделяется только "Титаник", в который вставлены детали затонувшего судна. Образец изготовлен в количестве 10 экземпляров.

Самый дорогой гаджет линейки от Caviar был продан более чем за 3 млн рублей

Ранее Piter.tv писал о том, что ученые рассказали о состоянии "Титаника".

Фото: Pixabay.com

Видео: YouTube/Dan Beaumont Space Museum