Царскосельские птицы съедают за зиму несколько центнеров зерна

О птицах заботятся, чтобы те уничтожали вредных насекомых.

Сотрудники музея-заповедника "Царское Село" установили на территории 60 кормушек для птиц, чтобы пернатые не покидали Екатерининский, Александровский и Баболовский парки в зимнее время.

В пресс-службе "Царского Села" рассказали, что такая забота о птицах продолжается уже больше ста лет, после того, как в 1900 годах в парках стали массово погибать деревья. Ученая комисия порекомендовала кормить птиц, чтобы заповедник стал для них домом. Тогда они будут поедать вредных насекомых, тем самым охранять насаждения.

Ежегодно на зиму службы закупают для жителей парков более 400 килограммов семечек подсолнечника. Сотрудники следят за тем, чтобы в кормушках всегда находилась еда, так как в морозы там наблюдается особо оживление.

Также сотрудники парков заботятся о сохранении естественных мест гнездования. Специально для этих целей на территории рассаживают кустарники и деревья.