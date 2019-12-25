C начала года в Петербурге сгорели более 450 машин

Часть из них подожгли.

За неполный 2021 год в Петербурге сгорели 456 машин, сообщили в ГУ МЧС "Невским Новостям".

Так, 238 случаев пожара произошли из-за нарушения правил эксплуатации машин, 69 – нарушения правил пользования электрооборудованием, 40 – поджог, 16 – неосторожное обращение с огнем. На три случая пожарные выезжали из-за неправильного проведения работ по электросварке, на два – из-за неисправного производственного оборудования. Один случай возгорания произошел из-за неправильной установки и эксплуатации теплогенерирующих аппаратов, и еще один произошел в связи с отсутствием либо не соразмерностью разделки перекрытия под дымовую трубу.

Некоторые причины возгорания в ведомстве не озвучили, а узнать, из-за чего сгорели 85 машин, пока не удалось.

Только накануне в соцсетях горожане рассказали о девяти случаях пожара. Piter.tv осветил некоторые из них.

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург / Вконтакте