"ЦСКА" всухую обыграл "СКА" и вышел вперед в серии

В следующий раз команды встретятся в Петербурге 7 апреля.

Петербургский хоккейный клуб СКА уступил армейцам из Москвы со счетом 3:0. Таким образом подопечные Игоря Никитина вышли в перед в серии до четырех побед и ведут со счетом 3:2.

За москвичей отличились Мэт Робинсон, Максим Мамин,Сергей Андронов,. Хоккеисты СКА результативными действиями не отметились.

В следующий раз команды встретятся в Петербурге 7 апреля. Победитель серии встретиться в финале турнира с победителем пары "Авангард- Салават Юлаев" (3:1).

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Фото:ska.ru