CNN: в США опасаются негативных последствий антироссийских санкций для Запада

Американские чиновники отмечают, что администрация президента до сих пор не решила, какие санкции будут применяться в отношении Москвы в случае обострения ситуации вокруг Украины.

Администрация Белого дома опасается, что антироссийские санкции могут грозить тяжелыми последствиями для экономики США и их союзников. Об этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на специалистов Госдепартамента и Министерства финансов США.

Американские чиновники отмечают, что администрация президента до сих пор не решила, какие санкции будут применяться в отношении Москвы в случае обострения ситуации вокруг Украины. По предварительным данным, ограничительные меры могут затронуть российский банковский и энергетический секторы. Не исключено, что Вашингтон ограничит доступ России к торговле долговыми обязательствами. Также американская сторона рассматривает возможность отключения России от международной банковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT.

Напомним, что 10 января в Женеве запланированы переговоры РФ и США по гарантиям безопасности. Затем представители Москвы обсудят ситуацию в сфере безопасности в Европе, а также российские проекты, которые связаны с этой темой.

Ранее мы сообщили, что Столтенберг назвал позитивным сигналом решение России участвовать в переговорах с НАТО.

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