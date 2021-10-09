CNBC: вице-канцлер Хабек призвал сохранять осторожность при укреплении связей с Китаем

В Германии рассказали, в какие сферы экономики Китаю не следует вкладываться.

Международный телеканал CNBC рассказал о том, что немецкий вице-канцлер Роберт Хабек призвал Берлин сохранять осторожность при укреплении экономических связей с Китаем. Об этом чиновник заявил в интервью. Он призвал власти страны отслеживать потоки иностранных инвестиций, приходящих со стороны КНР. Эксперт не видит "ничего плохого" в том, что Пекин продолжает вкладывать денежные средства в экономическую систему Германии. Однако, по его словам, украинский кризис показал то, что те, кто может казаться надежным партнером на деле могут решить "взять вас в заложники". Таким образом Хабек указал на попытки европейского региона избавиться от энергетической зависимости от российской стороны.

Мы — открытый рынок. Но это не значит, что мы глупый рынок. Мы должны быть осторожны. Роберт Хабек, вице-канцлер ФРГ

Роберт Хабек добавил, что между Китаем и Германией есть ряд отраслей, которые "не подходят для продажи". В этот список представитель немецкого правительства отнес сферы здравоохранения, производства полупроводников, телекоммуникаций, энергетики и критически важная инфраструктура. В последнем пункте говорится о морском порте Гамбурга, контроль над которым надеялся получить КНР.

В ФРГ заявили о взаимодействии с партнерами по ситуации вокруг "Северных потоков".

Фото и видео: YouTube / CNBC International TV

