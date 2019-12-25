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ЦБ установил официальный курс доллара на 2 июля
Сегодня, 14:02
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ЦБ установил официальный курс доллара на 2 июля

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Он повысился на 18,52 копейки.

Центробанк на 2 июля этого года повысил официальный курс доллара на 18,52 копейки. Он составил 72,9086 рубля.

А вот официальный курс евро был понижен на 2 июля до 86,4113 рубля. Это меньше на 10,05 копейки, если сравнивать с предыдущим показателем.  

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва продолжит оказывать помощь Белоруссии. Российский лидер подчеркнул, что в республике сейчас наблюдается непростая внутриполитическая ситуация из-за попыток извне раскачать общество.

Фото: pixabay 

Теги: курс доллара евро рубля
Категории: Новости России, Лента новостей,

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